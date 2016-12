Veranstalter ziehen Bilanz Weihnachtsmärkte gut besucht

Die Weihnachstmärkte in Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr gut besucht. Das gilt auch für die vergangenen Tage. Trotz des Terroranschlags in Berlin mit zwölf Toten ließen sich viele nicht von einem Besuch abhalten. Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg rechnen die Veranstalter bis zum 30. Dezember mit bis zu zwei Millionen Besuchern.

Zufriedene Händler

"Wir sind sehr zufrieden und haben unsere Besucherzahlen vom Vorjahr gehalten", sagte der Geschäftsführer des Magdeburger Weihnachtsmarktes, Paul-Gerhard Stieger. Deutlich mehr Gäste seien aus Niedersachsen gekommen. Stieger führt das auf mehr Werbung zurück. Auch die Händler zeigen sich mit ähnlichen Umsätzen wie in den vergangenen Jahren zufrieden. In der Woche vor Weihnachten, die das i-Tüpfelchen hätte sein sollen, habe es aber einen leichten Umsatzrückgang gegeben. Laut Stieger hängt das mit dem Anschlag in Berlin zusammen. Dennoch seien die Stände am Alten Markt seit Mittwoch wieder gut besucht gewesen. "Die Leute lieben ihren Weihnachtsmarkt und lassen sich von so etwas auch nicht einschränken", so Stieger.

Wintermarkte öffnen

Ein Hingucker: Die Pyramide auf dem Weihnachtsmarkt in Halle. Bildrechte: MDR/Andreas Manke Der Weihnachtsmarkt in Halle geht am Freitag zu Ende. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht er aber als "Wintermarkt" weiter. Endgültig Schluss ist dann erst am 8. Januar. Stadtsprecher Drago Bock teilte MDR SACHSEN-ANAHLT mit, man schätze die Zahl der Besucher auf insgesamt 200.000. Wie in den Vorjahren sei der Markt gleichbleibend gut besucht. Das habe sich auch durch die Geschehnisse in Berlin nicht verändert. Ein Renner bei den Weihnachtsmarkt-Besuchern sind die Glühweintassen. Isabell Hermann, Pressesprecherin vom Stadtmarketing Halle, sagte, die 25.000 Exemplare, die jedes Jahr an die Händler ausgegeben werden, reichten in diesem Jahr nicht aus. Rund 6.000 Tassen seien zusätzlich an die Händler verteilt worden. Dafür seien sogar die Altbestände aufgebraucht worden. Im kommenden Jahr wolle man deshalb mehr Tassen bestellen.

"Advent in den Höfen" lockt

Mehr als 20.000 Besucher kamen auf den Weihnachtsmarkt in Aschersleben. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Beliebter wird Jahr für Jahr der "Advent in den Höfen" in Quedlinburg. Allein an den ersten drei Adventswochenenden kamen rund 120.000 Besucher, sagt Doreen Post vom Quedlinburg Tourismus Marketing. Auch der Weihnachtsmarkt, der bis zum 21. Dezember geöffnet war, sei sehr gut angenommen worden. "Es war ein rundum gutes Geschäft für Händler und Stadt", erklärt Post. Gründe seien das günstige Wetter und das sorgsam ausgewählte Angebot. Im Vergleich zu anderen Städten gebe es auf dem Quedlinburger Weihnachtsmarkt nichts, was auf Weihnachtsmärkten eigentlich nichts zu suchen habe. Aus Rücksicht auf die Opfer und Verletzten des Anschlages in Berlin habe man die traditionelle Abschlussveranstaltung mit Band abgesagt. Auch Musik sei am Dienstag und am Mittwoch nicht mehr gespielt worden. "Die Leute hatten dafür vollstes Verständnis", sagt Post. Obwohl die Stimmung in Quedlinburg bedächtig gewesen sei, hätten die Menschen nicht auf den Weihnachtsmarktbesuch verzichtet.

Gedenken an Anschlagsopfer

In Aschersleben wurde der letzte Tag des Weihnachtsmarktes für ein Gedenken an die Opfer des Anschlages genutzt. Bei einer Schweigeminute habe absolute Stille auf dem Platz geherrscht, sagt Harald Sporreiter, Sprecher der Ascherslebener Kulturanstalt, die den Weihnachtsmarkt ausrichtet. Laut Sporreiter waren seit Dienstag verstärkt Polizisten auf dem Markt präsent, was die Besucher gut aufgenommen hätten. Insgesamt seien rund 22.000 Gäste - und damit mehr als in den Vorjahren - nach Aschersleben gekommen.