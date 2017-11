Bilder der Woche: Schneemann, Sturm und Super-Luther

Donnerstag, 2. November – Kostenexplosion am City-Tunnel

Die Kosten für den Citytunnel in Magdeburg steigen immer weiter. Die Stadt geht mittlerweile von Gesamtausgaben von rund 140 Millionen Euro für den Bau aus. Das teilte sie am Donnerstagvormittag mit. Ursprünglich waren für das Projekt insgesamt Ausgaben in Höhe von knapp 40 Millionen Euro berechnet worden. Bildrechte: IMAGO