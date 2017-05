Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Sachsen-Anhalt hat mehr Geld für die Umsetzung schulischer Inklusion gefordert. In einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Thüringer Lehrerverband heißt es, Inklusion scheitere auch in Mitteldeutschland an der Wirklichkeit. Der VBE fordert zur Umsetzung der Inklusion an den Schulen die Doppelbesetzung aus Lehrkraft und Sonderpädagoge, die Unterstützung durch multiprofessionelle Teams, schulbauliche Voraussetzungen, kleinere Klassen und eine bessere Vorbereitung durch angemessene Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Eine am Montag in Erfurt vorgestellte repräsentative Forsa-Studie für den VBE war zum Ergebnis gekommen, dass Lehrer in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen beim Thema Inklusion pessimistischer sind als der Bundesdurchschnitt. Nur 49 Prozent der Pädagogen sind demnach für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Unterstützungsbedarf. Deutschlandweit sind es 54 Prozent. Dagegen halten 44 Prozent der Lehrer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Unterrichtung Behinderter in Förderschulen für sinnvoller. Deutschlandweit sind es 42 Prozent.