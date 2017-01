In Sachsen-Anhalt haben am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag zwei Gebäude in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei jeweils hoher Sachschaden.

In der Nacht zu Montag hatte in der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Lagerhalle gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache waren die Flammen in einem Gebäude im Ortsteil Prosigk ausgebrochen. In der Halle waren mehrere Fahrzeuge gelagert. Sie wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sandauerholz: 200.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

Auch in Iden im Landkreis Stendal hat es gebrannt. Dort war bereits am Sonntag eine Scheune in Flammen geraten. Warum, ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, waren in dem Gebäude im Ortsteil Sandauerholz rund 300 Heu- und Strohballen sowie sechs Anhänger landwirtschaftlicher Fahrzeuge gelagert.