Groß Rodensleben Keine Brandstiftung bei Lagerhallenbrand

Einen Tag nach dem Großbrand dreier Lagerhallen in Groß Rodensleben im Landkreis Börde geht die Polizei davon aus, dass sich das Feuer selbst entzündet hat. Die Ermittler hätten keine Hinweise für eine Brandstiftung finden können, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer brach am frühen Montagmorgen aus, insgesamt 90 Einsatzkräfte waren vor Ort, um es unter Kontrolle zu bekommen. Das Feuer entzündete sich in einem Müllberg und griff dann auf die drei Lagerhallen über. Der Sachschaden beläuft sich auf 300.000 Euro, Schadstoffe gelangten Messungen zufolge nicht in die Luft.