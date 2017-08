Sachsen-Anhalt hinkt in Sachen schnelles Internet hinterher.

Sachsen-Anhalt hinkt in Sachen schnelles Internet hinterher.

Sachsen-Anhalt hinkt in Sachen schnelles Internet hinterher. Bildrechte: dpa

Investition von EU-Fördergeldern Tierlabor statt schnellen Internets

Hauptinhalt

Nur die Hälfte der Anschlüsse in Sachsen-Anhalt ist für schnelles Internet ausgelegt. Um in den Netzausbau zu investieren, stehen Fördergelder zur Verfügung. Oftmals werden sie allerdings gar nicht genutzt. Ein Tierlabor in Magdeburg soll die nicht verwendeten Millionen nun erhalten.