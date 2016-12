Sachsen-Anhalts Buchverlage haben nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs mit Rückzahlungsforderungen zu kämpfen. Demnach müssen sie in den vergangenen vier Jahren erhaltene Urhebergelder an die Verwertungsgesellschaft Wort zurücküberweisen. Das Geld steht stattdessen den Autoren der Werke zu.

Nach Einschätzung von Gerlach werden die Forderungen einige der kleinen Häuser in die Knie zwingen. In Sachsen-Anhalt sind derzeit 42 Verlage im Börsenverein registriert.

Doch für die Verlage gibt es Licht am Ende des Tunnels: Der Bundestag hat im Dezember auf das Urteil des Bundesgerichtshofs reagiert und das Urheberrecht geändert. In Zukunft dürfen Verlage offiziell an den Ausschüttungen der Urhebergelder beteiligt werden. Die Neuregelung gilt ab 2017.