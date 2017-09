Erfolgreiche Volksinitiative Landtag muss sich mit Lehrermangel befassen

Eine Volksinitiative für eine bessere Ausstattung der Schulen in Sachsen-Anhalt ist erfolgreich gewesen. Das Bündnis "Den Mangel beenden! – Unseren Kindern Zukunft geben!" hat nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Monaten 96.000 Unterschriften gesammelt. Die Liste wurde am Mittwoch an Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) übergeben.