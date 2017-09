Bürgermeisterwahlen Neue Stadtchefs in elf Orten

In Lützen hatten acht Männer und eine Frau ihren Hut in den Ring geworfen. Amtsinhaber Dirk Könnecke trat nicht wieder an. Am Ende lagen Nico Neuhaus (Einzelbewerber) und Uwe Weiß (SPD) nah beieinander. Deshalb wird es eine Stichwahl am 15. Oktober geben.