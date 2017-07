Krawalle bei G-20-Gipfel "Es sind gewalttätige Feiglinge am Werk gewesen"

Der Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer hat die Krawalle beim G-20-Gipfel stark kritisiert. "Es sind gewalttätige Feiglinge am Werk gewesen, die nur kompetent sind in Zerstörung. Für rationale Überlegung sind sie nicht nur unfähig, sondern auch unwillig."

Als problematisch betrachtet Schorlemmer, dass das Wort „Links“ im Zusammenhang mit den Gewalttätern genannt wird. Für ihn würde dadurch das Engagement für weltweite Gerechtigkeit und für mehr Gerechtigkeit im Lande beschmutzt. Schorlemmer sagte dem MDR, dass sich Hooligan-Extremisten und Anarchisten unter die friedlichen Demonstrationen in Hamburg gemischt hätten.

Bildrechte: dpa

Schorlemmer übte auch Kritik an der globalisierungskritischen Organisation Attac, in der er selbst aktiv ist. Das Netzwerk hatte sich zuerst nicht von den Krawallen rund um den G-20-Gipfel distanziert. Dafür habe Schorlemmer "null Verständnis". Noch habe er nicht mit anderen Mitgliedern von Attac geredet. Von einem Gespräch werde er abhängig machen, ob er sich weiterhin engagieren werde. Er sprach sich dafür aus, dass Organisationen wie Attac in ihren Satzungen eine strikte Ablehnung von Gewalt verankern. Von gewalttätigen Aktivisten müsse man sich trennen. Bisher war nicht bekannt, wie gut vernetzt die gewaltbereite Linke bereits ist.