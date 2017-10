Ehrung vom Bundespräsident Bundesverdienstkreuze für Sachsen-Anhalterinnen

Die Halberstädterin Bärbel-Ute Herre und die Merseburgerin Renate Patz haben das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ihnen den Orden am Mittwoch im Schloss Bellevue in Berlin verliehen.

Die promovierte Mathematikerin Patz bekommt die Auszeichnung für ihr Engagement für das Industriedenkmal Zentralwerkstatt Pfännerhall in Braunsbedra im Saalekreis. Patz hat aus einer verfallenen Maschinenhalle am Geiseltalsee ein Kulturzentrum geschaffen, heißt es in der Begründung der Ehrung. Die Zentralwerkstatt Pfännerhall vermittle Besuchern anschaulich die Geschichte der Braunkohleförderung in der Region.

Ehrung für die Arbeit tausender Menschen

Zentralwerkstatt Pfännerhall Bildrechte: Förderverein Pfännerhall Für Patz wird mit dem Bundesverdienstkreuz das Gesamtprojekt 'Pfännerhall' gewürdigt. "Ich sehe das als Auszeichnung der jahrzehntelangen Arbeit, dass wir die Halle hier erhalten konnten, dass jetzt hier drin etwas läuft und neue Nutzungen hereingekommen sind", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Tausende hätten an dem Projekt mitgewirkt. "Es ist nicht nur mein Verdienst, das möchte ich betonen", sagte Patz.



Patz war zwei Jahrzehnte lang Vorstandsmitglied des Fördervereins Zentralwerkstatt Pfännerhall sowie ehrenamtliche Geschäftsführerin des Kulturzentrums. Zudem hat sie das Zukunftsforum Geiseltal mit auf die Beine gestellt: Dort können Bürger mit Experten über die Zukunft der Region diskutieren.

Hilfe für Flüchtlingskinder

Bärbel-Ute Herre hat das Bundesverdienstkreuz für ihren Einsatz in der Flüchtlingshilfe in Halberstadt erhalten. Dort organisiert die 72-jährige Künstlerin Veranstaltungen für geflüchtete Kinder, begleitet Familien bei Behördengängen und vermittelt Hilfsangebote. Ihr sei besonders wichtig, Kinder unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen, steht in der Begründung der Ehrung.

Herre begann bereits kurz nach dem Mauerfall, sich für Kinder von Asylbewerbern zu engagieren. Seit Jahrzehnten setzt sie sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung ein. "Ich war immer neugierig auf das Andere", erklärte Herre ihre Unterstützung der geflüchteten Menschen.

Bundesverdienstkreuze vor der Verleihung (Symbolbild) Bildrechte: imago stock&people Deutsche Verdienstorden Einen Orden vergibt der Bundespräsident als Anerkennung für besondere Verdienste um die Bundesrepublik; etwa für soziales Engagement. Sowohl Deutsche als auch Ausländer, die in Deutschland wohnen, können ausgezeichnet werden. Jeder kann eine andere Person für die Ehrung vorschlagen. Etwa 255.500 Orden wurden seit 1951 bereits verliehen.



Es gibt nicht nur einen deutschen Verdienstorden, sondern acht verschiedene. Die erste Stufe ist die Verdienstmedaille. Mit der Stufe zwei, dem Verdienstkreuz am Bande, wurden die beiden Frauen aus Sachsen-Anhalt geehrt. In der Regel muss man bereits einen dieser beiden Orden haben, um eine Auszeichung der höheren Ebenen zu erhalten. Auf der dritten Stufe folgt das Verdienstkreuz 1. Klasse. Es schließen sich drei Große Verdienstkreuze an: Großes Verdienstkreuz, Großes Verdienstkreuz mit Stern, und Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband. Auf den höchsten Stufen stehen das Großkreuz und schließlich die Sonderstufe des Großkreuzes.

