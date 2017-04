Kinderbetreuung in Sachsen-Anhalt In Sachsen-Anhalt werden gut 142.000 Kinder in rund 1.770 Tageseinrichtungen betreut. 57 Prozent aller Kinder unter drei Jahren besuchen laut Statistischem Landesamt die Krippe. Bei den 3- bis unter 6-Jährigen sind es etwa 94 Prozent. Jedes Kind hat von Geburt an einen Rechtsanspruch auf einen Ganztags-Betreuungsplatz, das entspricht bis zu zehn Stunden täglich.