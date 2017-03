Nahverkehr Burgenlandkreis will S-Bahn-Anschluss

Naumburg, Weißenfels und Zeitz fühlen sich als Verlierer in der Metropolregion Mitteldeutschland. Damit der Burgenlandkreis insgesamt attraktiver wird, fordern die Kommunen und der Kreis Anbindungen an das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz.

Die Oberbürgermeister der drei Städte und Landrat Götz Ulrich (CDU) fordern die Landesregierung auf, mehr für die Entwicklung des Nahverkehrs in der Region zu tun, um nicht abgehängt zu werden.

Götz Ulrich (CDU), Landrat des Burgenlandkreises Bildrechte: IMAGO

Landrat Götz Ulrich erklärte, dass zum einen Ende des Jahres der ICE-Verkehr wegfalle. Zum anderen habe auch der Braunkohlebergbau keine Zukunft. Somit verliere die Region als Arbeitgeber an Bedeutung.



Nun wolle man als Wohnort attraktiv sein. Der Strukturwandel müsse durch gute Anbindungen an die Städte Halle, Leipzig, Jena und Gera abgefedert werden. Zwar habe sich gerade in Naumburg viel verbessert, aber das reiche nicht für die Zukunft.