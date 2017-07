Ab 1. August Tickets im Nahverkehr werden teurer

Es ist fast schon zu einem Ritual geworden: Wenn der 1. August näherkommt, kündigen die Nahverkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt steigende Fahrpreise an. So ist es auch in diesem Jahr. Ab Dienstag müssen Fahrgäste von Mitteldeutschem Verkehrsverbund und dem Magdeburger Regionalverkehrsverbund tiefer in die Tasche greifen.