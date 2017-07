Trotz hoher Butterpreise Landwirte kämpfen um Existenz

Mal eben zum Supermarkt fahren. Milch und Butter für das Frühstück kaufen oder einen Kuchen backen. Das alles wäre ohne Landwirt Lutz Trautmann und seine Kollegen nicht möglich. Der Landwirt aus Hedersleben betont: "Ich sage immer: Bauer ist der wichtigste Beruf, den es gibt. Wir produzieren die Lebensmittel für die Leute. Das wird aber in der Gesellschaft in keinster Weise in dem für uns notwendigen Umfang honoriert."

Landwirte profitieren kaum vom Preisanstieg

Christian Apprecht vom Bauernverband Sachsen-Anhalt kennt das Preisproblem der Landwirte. Bildrechte: MDR/Pauline Vestring Etwa 1,50 Euro zahlen Verbraucher derzeit für eine 250-Gramm-Packung Butter. Lutz Trautmann erhält für einen Liter Milch 32 Cent. Das sind zwar neun Cent mehr als im Vorjahr, reicht aber trotzdem nicht aus. Der Landwirt kann damit kaum seine aktuellen Kosten decken. Katrin Seeger von der Erzeugergemeinschaft für Milchproduzenten ergänzt: "Unter 35 Cent pro Liter kann keiner Geld verdienen und die Schulden aus den Vorjahren, das sind Schulden für Generationen!"



Das Schuldenproblem kennt auch Christian Apprecht vom Bauernverband Sachsen-Anhalt: "Man muss natürlich unterscheiden, was der Verbraucher im Supermarkt bezahlt für die Milch oder für die Butter, die jetzt stark in der Diskussion ist, weil sie teurer geworden ist. Das wird nicht Eins-zu-Eins durchgereicht an die Bauern. Also dieser Preisanstieg, der kommt nur zu einem kleinen Teil mit auf den Auszahlungspreisen mit an." Der Preisanstieg sei aber zu gering, um Schulden aus den Vorjahren zurückzahlen.

Verträge mit Molkereien bereiten Agrargenossenschaft große Bauchschmerzen

Als Vorsitzender der Agrargenossenschaft Hedersleben bereiten Lutz Trautmann auch die Verträge mit Molkereien große Bauchschmerzen. Konkrete Preise sind darin nicht festgelegt. Lutz Trautmann erfährt immer erst vier Wochen nach der Lieferung, wie viel er für seine Milch bekommt. Das mache für ihn das Wirtschaften schwer und oft bleibe zu wenig übrig.