Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert bekommt für ihre Forderung, die Schweinezucht wegen des Tierschutzes zu verändern, Unterstützung aus anderen Bundesländern. Die Grünen-Politikerin spricht sich dafür aus, die Tiere nicht mehr in engen Kastenständen, sondern in Gruppen zu halten. Dalbert sagte dem MDR, die Landwirtschaftsminister der anderen Länder hätten sich einstimmig dafür ausgesprochen. Der Bund solle die Tierschutz-Nutztierverordnung verändern.

Dalbert will aber nicht auf Konfrontationskurs gehen, sondern Gespräche mit den betroffenen Unternehmen suchen. Sie kündigte an, Schweinehalter zu unterstützen, die statt auf Kastenstände künftig auf Gruppenhaltung setzen wollen. Auch seien Übergangsfristen notwendig. Das sehen auch Sachsen-Anhalts Schweinezüchter so. So erklärte Sauenhalter Hans Georg Meyer aus dem Jerichower Land, momentan fehle es noch an Wissen, wie die Haltung künftig aussehen könne. Deshalb seien nun Universitäten und Fachstellen gefragt, das Know-How zu erarbeiten.