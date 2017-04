Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) hat sich in die Debatte um Übergriffe und Drohungen gegen den Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel zu Wort gemeldet. "Jeder Angriff auf Leib oder Leben eines Mitglieds des Landtags, seiner Familie oder auf sein Eigentum stellt einen Angriff auf das durch die Bürgerinnen und Bürger frei gewählte Parlament dar", sagte Brakebusch am Mittwoch in Magdeburg und verurteilte Angriffe jeglicher Art scharf als "Angriff auf unser aller Freiheit".

Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch. Bildrechte: CDU Sachsen-Anhalt Sie reagierte damit auf Äußerungen der CDU-Landtagsabgeordneten Eva Feußner. Feußner hatte Striegel in der "Mitteldeutschen Zeitung" den schweren Vorwurf gemacht, ein "Zündler" zu sein, der sich dann wegducke. Landtagspräsidentin Brakebusch sieht solche Äußerungen kritisch. Brakebusch sagte, wer diese Angriffe als Folge der Mandatsausübung darstelle, laufe gewollt oder ungewollt Gefahr, Verständnis für diese Angriffe zu erzeugen.

Der Hintergrund: Striegel hat kürzlich öffentlich gemacht, dass für sein Büro und die private Wohnung nun Schutzmaßnahmen des Landeskriminalamtes gelten. Er selbst, aber auch seine Familie und Mitarbeiter werden nach Striegels Angaben seit Jahren bedroht – zum Beispiel verbal in Sozialen Netzwerken, aber auch durch Steinwürfe und Farbschmierereien an seinem Wahlkreisbüro.

Striegel ist eine kritische Stimme in der Landespolitik, innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion und seit Jahren gegen Rechtsextremismus engagiert, insbesondere im Raum Merseburg, wo er auch seinen Wahlkreis hat. Konkret warf ihm Feußner nun vor, "bis zum letzten" zu provozieren. In der "Mitteldeutschen Zeitung" heißt es weiter, sie wolle Steinwürfe und Beleidigungen nicht rechtfertigen. "Aber sie sind auch eine Folge seines Verhaltens", wird sie zitiert. Demnach wirft Feußner ihm die Beteiligung an Sitzblockaden und die Überwachung von Polizeieinsätzen vor.

Kritik von Grünen, Linken und SPD - Rückendeckung von CDU-Fraktion

Um die Äußerungen Feußners ist eine heftige Debatte entbrannt. Kritik kam von Grünen-, Linken- und SPD-Fraktion. So schrieb etwa SPD-Fraktionschefin Katja Pähle beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Gewalt darf niemand rechtfertigen oder kleinreden. Wer das tut, bereitet das Terrain für den nächsten Übergriff." Henriette Quade (Linke), innenpolitische Sprecherin ihrer Landtags-Fraktion, kommentierte ebenfalls bei Twitter: "Klassische Verharmlosung rechter Gewalt."

Eva Feußner. Bildrechte: CDU Sachsen-Anhalt Feußner selbst hält trotz der Kritik auch laut einem weiteren Medienbericht an ihrer kritischen Haltung fest. Rückendeckung bekam sie am Donnerstag von Parteikollege und CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt. In einer Stellungnahme hieß es von Borgwardt, er erkenne nicht, dass Eva Feußner in ihren Äußerungen Gewalt legitimiere, rechtfertige oder kleinrede. "Im Gegenteil, sie distanziert sich klar von Gewalt jeglicher Art."

Laut Landtagsverwaltung haben die Angriffe auf Abgeordnete in Sachsen-Anhalt in jüngster Zeit zahlenmäßig und an Intensität zugenommen. Das Landeskriminalamt gab im März zudem Zahlen bekannt, wonach es im Jahr 2016 insgesamt 31 Angriffe auf Wahlkreisbüros gegeben hat. Besonders häufig gab es demnach Übergriffe auf Büros der AfD, im Jahr 2015 hatten sich die häufigsten Angriffe noch gegen die Grünen gerichtet.

