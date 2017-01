Die Zukunft der Schwimm-Bundesstützpunkte Sachsen-Anhalt ist am Dienstag Thema in Halle. Dort treffen sich am Nachmittag hochrangige Sportfunktionäre, um über Perspektiven für die Schwimm-Standorte Halle und Magdeburg zu beraten. Hintergrund ist die Überlegung des Verbandes, den Stützpunkt in Halle zu schließen.