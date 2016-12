In Sachsen-Anhalt ist der Ausbau der Deiche in diesem Jahr gut vorangekommen. Ein Grund war laut Direktor des Landesbetriebes für Hochwasserschutz, Burghard Henning, die günstige Witterung. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, auf vielen der Baustellen habe man bis kurz vor Weihnachten arbeiten können. Zwischen dem Flüsschen Aland und der Landesgrenze zu Sachsen wurden den Angaben zufolge bisher rund 100 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert.

Sachsen-Anhalt habe weit mehr als 100 Baustellen im Plan, um alle Anlagen bis zum Jahr 2020 auf den neuesten und sicheren Stand der DIN zu bringen, sagte Henning. Zum Jahresende habe man dabei etwa 60 Prozent erreicht. Damit werde in diesem Bereich so viel investiert, wie es keine Generation zuvor tun konnte.

Große Fortschritte sind laut Henning auch an den Hochwasserschutzanlagen in Breitenhagen, Sandauerholz, Glindenberg und Quitzöbel bei Havelberg erreicht worden. Nächste Schwerpunkte sind die Deichrückverlegung in Sandau, sowie Baustellen in Altenzaun, am Nebenfluss Aland oder im Raum Wittenberg.