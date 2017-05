Demos, Kundgebungen und Volksfeste Wo gefeiert und demonstriert wird

Weniger politisch geht es in Magdeburg zu. Hier wird das traditionelle Familienfest im Stadtpark an der Stadthalle gefeiert. In Freyburg kann am Tag der Arbeit Wein probiert werden. Dort findet der Freyburger Weinfrühling statt. Auf einer fünf Kilometer langen Strecke können an 40 Stationen die Saale-Unstrut-Weine probiert werden.