Die jungen Helfer vom Verein Reformationsjubiläum 2017 sind derzeit mit dem Abbau von Pavillons und Ausstellungen beschäftigt. Eine fröhliche Meute: Afrikaner, Asiaten, Südamerikaner, Europäer, Deutsche – bald werden sie in ihre Heimat zurückkehren, aber Wittenberg dürfte die 300 Volunteers aus der ganzen Welt vermissen. Vermissen wird Wittenberg auch die vielen Attraktionen der Weltausstellung , wie die Bibel-Ausstellung, die Schweizer Druckerpresse, den Kletterpark oder den berühmt-berüchtigten Segensrobotter. Und natürlich die Konzerte auf der Schlosswiese, die gerade in den vergangenen sechs bis acht Wochen extrem gut besucht waren.

Stattdessen werden jetzt im großen Stil die Zelte abgebrochen. Die großen Veranstaltungsbühnen auf der Schlosswiese und am Marktplatz werden bereits demontiert. Der große 2017-Pavillon auf dem Marktplatz hat geschlossen, hier wurden sonst Luther-Souvenirs angeboten: Tassen, Schneidebrettchen, Kugelschreiber, rote Reformationsjacken. Überall wird gepackt und geräumt. Auch in der Bibelschau vom Bibel-Museum Washington, die im Reformationssommer immerhin 25.000 Besucher zählte. Kurator Roland Werner fällt der Abschied schwer. "Während der Weltausstellung ist Wittenberg meine dritte Heimat geworden. In Duisburg bin ich geboren, in Marburg lebe ich und in Wittenberg fühle ich mich heimisch. Es war eine tolle Zeit.