Weihnachten haben die beiden Angeklagten im Gefängnis verbracht. Rein äußerlich haben sie sich nicht verändert. Allerdings scheinen sie mit Beginn des achten Prozesstages Gesprächsbedarf zu haben: Sie flüstern mit ihren Anwälten, jeder für sich. Denn nach wie vor würdigt sich das Paar keines Blickes.

Der Gerichtssaal am Landgericht Dessau ist wieder voll, das Interesse der Öffentlichkeit ungebrochen. Dieses Mal geht es jedoch nicht um den Mord an der chinesischen Studentin, sondern um eine mutmaßliche weitere Vergewaltigung. Der Angeklagte soll eine heute 23-Jährige im Sommer 2013 zwei Mal vergewaltigt haben.

Ihre Anwältin stellt den Antrag, die Öffentlichkeit auszuschließen. So wird, noch bevor es richtig los geht, die Verhandlung unterbrochen. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Dann die für viele überraschende Entscheidung: Die Zuschauer dürfen bleiben, die Öffentlichkeit wird nicht ausgeschlossen.

Zeugin verstrickt sich in Widersprüche

Die junge Frau betritt den Gerichtssaal. Die roten Haare hat sie zum Zopf gebunden, sie wirkt verunsichert und spricht so leise, dass man sie kaum versteht. Begleitet wird sie von einer Frau der Opferberatung, die neben ihr Platz nehmen darf.

Fast zwei Stunden lang muss sich die junge Frau den Fragen der Richterin stellen, muss detailliert schildern, wie sie der Angeklagte im Sommer 2013 vergewaltigt haben soll – einmal in einer Lagerhalle, dann in einer Gartenlaube. In diese war sie mitgegangen, weil sich der Angeklagte angeblich im Beisein seiner Freundin für die erste Tat entschuldigen wollte. Doch dann sei sie doch mit ihm allein gewesen, schildert das Opfer. Er habe sie mit einem Springseil gefesselt und sich an ihr vergangen.

Die 23-Jährige, die inzwischen von Dessau nach Bayern gezogen ist, wirkt nervös, zieht am Ärmel ihres Pullovers und verstrickt sich in Widersprüche. Denn ihre Aussagen vor Gericht decken sich in Teilen nicht mit den Aussagen, die sie zuvor bei ihrer polizeilichen Vernehmung gemacht hatte. So hatte sie den Polizisten erzählt, sie habe zum Zeitpunkt der Vergewaltigung die Pille genommen. Dem Gericht erklärt sie jedoch, sie habe keine genommen. Was stimmt? Und warum ging sie nicht zur Polizei?

Schweigen aus Angst vor dem Angeklagten

Der Angeklagte habe sie eingeschüchtert, sagt sie. Sollte sie Anzeige erstatten, würde er sie anzeigen wegen Verleumdung, außerdem sei sein Vater Chef der Dessauer Polizei – damit soll der Angeklagte gedroht haben. Über WhatsApp soll diese Kommunikation gelaufen sein, sagt die junge Frau vor Gericht. Bei der Polizei hat sie es anders erzählt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sie schildert auch ihr eigenes schwieriges soziales Umfeld. Von ihrem Stiefvater sei sie geschlagen worden, hätte ihn deshalb auch angezeigt. Auch ihrer Mutter hätte sie sich nicht anvertrauen können. Das Verhältnis beschreibt sie als schwierig. Inzwischen habe sie gar keinen Kontakt mehr zu ihr.

Nur kurz wird die Verhandlung am Mittag unterbrochen – frische Luft für den Gerichtssaal. Dann geht es weiter mit der Vernehmung. Ihre Kontakte zu der Angeklagten werden hinterfragt. Ihr hatte sie angeblich von der Vergewaltigung erzählt, diese hätte es aber nicht wahrhaben wollen. Für die Zuschauer ist es nahezu unmöglich, aus diesen vielen kleinen Puzzleteilen ein komplettes Bild zusammenzustellen. Das Gericht muss es.

Was bleibt, sind viele unbeantwortete Fragen

Für die junge Frau ist die lange Vernehmung offenbar zu viel. Sie bekommt einen Weinkrampf, die Verhandlung muss kurz unterbrochen werden. Am Ende bleiben viele Fragezeichen. Warum gibt es diese widersprüchlichen Angaben, hat sie gelogen, oder kann sie sich an Details nicht mehr erinnern? Mit der Angeklagten soll sie sogar an dem Tag, als die chinesische Studentin ermordet wurde, noch geschrieben haben – über deren Schwierigkeiten in der Beziehung.