In Bitterfeld hat die Polizei fünf Tatverdächtige nach einem Angriff auf das AfD-Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Volker Olenicak gefasst. Zeugen hatten in der Nacht zu Sonnabend beobachtet, wie die Gruppe mit Regeneinlaufgittern, Flaschen und einem Stein auf die Fensterscheiben des Büros einschlugen. Das teilte die Polizei in Dessau-Roßlau mit. Die Verdächtigen seien zwischen 17 und 22 Jahre alt.