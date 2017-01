Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" Wie nigerianische Landwirte von Sachsen-Anhalt lernen

Lindau, ein kleines Dorf nahe Zerbst: Am Samstagnachmittag ist hier kaum ein Mensch auf der Straße. Fast niemand nimmt Notiz vom hohen Besuch, der sich angesagt hat. Der Ministerpräsident besucht Landwirt Arnold de Vries auf seinem Hof.

"Welcome", begrüßt der Bauer seine Gäste freundlich auf Englisch. Denn: Es ist Ogbeni Aregbesola, Ministerpräsident des nigerianischen Bundeslandes Osun. Er ist mit einer Delegation von Regierungsmitgliedern auf dem Schaf-Hof von Bauer de Vries, um sich hier eine moderne Landwirtschaft anzusehen. Die braucht sein Land dringend.

Landwirt Arnold de Vries (rechts) erklärte der afrikanischen Delegation um Ministerpräsident Ogbeni Aregbesola (mit weißer Kopfbedeckung), was er unter moderner Landwirtschaft versteht. Bildrechte: MDR/Marko Litzenberg Osun, die Provinz im Südwesten von Nigeria, ist landwirtschaftlich geprägt und deutlich größer als Sachsen-Anhalt. Weit über drei Millionen Menschen leben dort. Doch moderne Landwirtschaft gibt es nicht. Das wegen seiner Ölvorkommen eigentlich reiche Land hat ein Problem: Der Ölpreis ging in den vergangenen Jahren zurück, ebenso die geförderten Mengen.



"Die Leute fangen an zu hungern", erklärt Dr. Billy Olamilekan, ebenfalls Nigerianer und Teil der Delegation. Er lebt in Berlin und ist eigentlich Herzchirurg. Doch seine Heimat liegt ihm am Herzen.

Afrikanische Prakikanten in Sachsen-Anhalt

Deshalb engagiert sich Olamilekan auch für das Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe", das im Jahr 2012 zwischen Sachsen-Anhalt und dem nigerianischen Bundesland Osun ins Leben gerufen wurde. Junge Afrikaner erhalten dabei die Möglichkeit, in Landwirtschaftsbetrieben Sachsen-Anhalts Praktika zu absolvieren. So sollen sie das Know-How der modernen Landwirtschaft erlernen. Weit über 40 Nigerianer haben davon bereits profitiert. Und mit ihnen ihr Land.

Die Schafe von Arnold de Vries standen beim Besuch der nigerianischen Delegation am Wochenende im Mittelpunkt. Bildrechte: MDR/Marko Litzenberg Das bestätigt auch Ministerpräsident Ogbeni Aregbesola am Rande seines Besuchs bei Bauer de Vries in Lindau. "Wir müssen unsere Bevölkerung irgendwie ernähren und eine effektive Landwirtschaft, wie sie hier in Deutschland betrieben wird, kann uns dabei helfen", sagt er. Sein Besuch in Sachsen-Anhalt ist also eine Art Bildungsreise. Die nigerianische Delegation lässt sich geduldig die Haltung von Mutterschafen und Lämmern, das Melken der Schafe und die Herstellung von Käse erklären. Die Reise soll aber auch dazu dienen, sich bei den Bauern zu bedanken, die Praktikanten für jeweils vier Wochen in ihrem Betrieb aufgenommen haben.

Mehr Modernität, weniger Fluchtursachen

Arnold de Vries hatte im Sommer 2016 zwei Praktikanten in seinem Betrieb und lobt das Projekt. Die Pflanze des Austauschs müsse nun gedeihen, das brauche Zeit und auch die Überwindung so mancher kultureller Unterschiede, sagt Bauer de Vries. Aber so werde dafür gesorgt, dass es in Afrika in Zukunft weniger Fluchtursachen gebe. Sachsen-Anhalt handele also in Zusammenarbeit mit dem Bauernverband letztlich in eigenem Interesse, wenn man ein derartiges Projekt unterstütze. Arnold de Vries: "Wir werden in Nigeria nicht kurzfristig den Aufbau einer effektiven Landwirtschaft wie in Deutschland erwarten können. Aber der Keim wird gelegt."