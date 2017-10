Sie sind ein öffentliches Ärgernis, das nicht sein müsste – die Hinterlassenschaften des "besten Freund des Menschen". Allzu oft lassen Hundehalter die "Häufchen" ihrer Tiere an Ort und Stelle zurück. Auf Gehwegen, an Spielplätzen und in Grünanlagen. Auch in der Wasser- und Schifffahrstadt Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist Hundekot ein großes Problem.

Einer von sechs Hundekotbeutelspendern in Aken Bildrechte: MDR/Susanne Reh Die Häufchen sind nicht nur unansehnlich, sondern bieten auch für Krankheitserreger und Bakterien einen idealen Nährboden. Das hat die Stadtverwaltung auf den Plan gerufen. Der parteilose Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn hat 1.500 Euro in die Hand genommen und Hundekotbeutelspender angeschafft. Insgesamt sind es sechs Stück.



Die Beutelspender wurden Anfang Oktober auf das gesamte Stadtgebiet von Aken verteilt: Sie befinden sich in der Kaiserstraße Ecke Töpferbergstraße, in der Hafenstraße, am Nikolaiplatz, an der Kita "Pittiplatsch", der Kita "Bummi" und auf dem so genannten Damm entlang der Elbe, wo viele Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern spazieren gehen. Vor allem nach den nächtlichen Gassigängen liegen dort viele Tretminen auf den Gehwegen, berichten die Akener.

Hundekotbeutel sind kostenlos