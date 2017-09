Nach zweifelhaftem Wahlkampf Zwei Anzeigen gegen FDP-Kandidat Schnurre

Jörg Schnurre hat auf ungewöhnliche Art Wahlkampf betrieben – nun hat der Kreiswahlleiter in Dessau-Wittenberg, Michael Conrad, Strafanzeige gegen den FDP-Bundestagskandidaten erstattet. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es, der Vater eines Erstwählers habe den Kreiswahlleiter aufgesucht und ihn über die Wahlwerbeaktion informiert. Nach intensiven Beratungen habe sich Conrad zu der Anzeige entschlossen.

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau bestätigte den Eingang der Anzeige des Kreiswahlleiters. Oberstaatsanwalt Ulf Lenzner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, sie sei am Freitag eingegangen. Einen Tag zuvor habe sich Schnurre selbst angezeigt. Der Vorwurf laute Wählerbestechung.

Ich habe einige rechtliche Hürden nicht in der Tiefe berücksichtigt, in der man es vielleicht hätte machen sollen.

Inzwischen hat Schnurre die Aktion gestoppt und sich bei den potentiellen Wählern und seiner Partei entschuldigt. Seinen Bundestagswahlkampf will er trotz allem fortführen.



Der FDP-Mann hatte auch bei seinen Wahlplakaten kein glückliches Händchen. Denn sie waren doppelt so groß wie erlaubt. Schnurre musste sie nun aufwendig in zwei Hälften teilen, sodass sie übereinander aufgehängt werden können.