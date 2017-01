Überraschung beim Prozess um den Mord an einer chinesischen Studentin in Dessau: Dort hat die Angeklagte Xenia I. am Montag ausgesagt. Dabei hat sie gestanden, die getötete Chinesin am Tatabend angesprochen zu haben. Demnach hat Sebastian F., Freund von Xenia I. und ebenfalls wegen Mordes und Vergewaltigung angeklagt, sie dazu aufgefordert. "Sprich sie sofort an", habe er zu ihr gesagt.

Sie selbst gab an, mit Sebastian F. ein "Martyrium" durchgemacht zu haben. Demnach haben Sex und Gewalt in der Beziehung eine Rolle gespielt.

Die chinesische Architekturstudentin war am 12. Mai 2016 als vermisst gemeldet worden. Sie war am Tag zuvor nicht vom Joggen heimgekehrt. Am 13. Mai war die Leiche der jungen Frau in einem Gebüsch in Dessau gefunden worden. Seitdem hat es mehrere Gedenkveranstaltungen für das Opfer gegeben, eine auch in Berlin. Vor großem Medieninteresse hatte Ende November der Prozess vor dem Landgericht Dessau-Roßlau begonnen.