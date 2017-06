Zwischen Dessau-Süd und Bitterfeld-Wolfen Autobahn 9 wird zum Nadelöhr

Kurz vor Beginn der Sommerferien müssen Auto- und Lkw-Fahrer in Sachsen-Anhalt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen – jedenfalls dann, wenn sie auf der Autobahn 9 unterwegs sind. Dort wird die Fahrbahn in Richtung Süden zwischen Dessau-Süd und Bitterfeld-Wolfen am Mittwoch gesperrt. Auch Autofahrer in Richtung Berlin sind davon betroffen.