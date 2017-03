Modernisierung des Eisenbahnknotens Einschränkungen für Bahnreisende

Bahnreisende in Anhalt, Wittenberg und dem südlichen Sachsen-Anhalt müssen in den kommenden Tagen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden ab Sonnabend zehn Weichen erneuert – sechs in der Lutherstadt Wittenberg, vier in Cowsig. Die Arbeiten sind demnach Teil der Modernisierung des Eisenbahnknotens Roßlau/Dessau und sollen am 25. März beendet sein.