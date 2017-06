In Dessau hat am Dienstag der Berufungsprozess gegen Peter Fitzek begonnen. Der selbsternannte "König von Deutschland" muss sich vor dem Landgericht wegen unerlaubten Krankenversicherungsgeschäften, Urkundenfälschung sowie Autofahren ohne Führerschein verantworten. In allen drei Fällen ging Fitzek in Berufung, die Verfahren werden jetzt zusammen verhandelt.