Royaler Besuch in Sachsen-Anhalt Straffes Programm für das niederländische Königspaar

Royaler Besuch für Sachsen-Anhalt in der kommenden Woche: Das niederländische Königspaar macht während seiner Deutschlandreise zwei Tage Halt im Land. König Willem-Alexander und Königin Maximá werden dabei am Donnerstag und Freitag auf den Spuren der Vorfahren und revolutionärer Ideen wandeln. Auf dem Programm stehen Besuche in Dessau, Wittenberg sowie Oranienbaum.

Zweck der Reise sei die Vertiefung der Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden sowie die Förderung der Zusammenarbeit in den Branchen Hightech-Systeme und -werkstoffe, Chemie und Hochwasserschutz, teilte die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt mit. Darüber hinaus gehe es aber auch um kulturelle, historische und gesellschaftliche Entwicklungen wie 500 Jahre Reformation.

Erster Halt: Auf den Spuren der Reformation

In Wittenberg bekommen König Willem-Alexander und Königin Maximá eine Fürhung druch die Schlosskirche. Bildrechte: Andreas Bechert Als erste Station des Besuchs in Sachsen-Anhalt steht für die Monarchen die Lutherstadt Wittenberg auf dem Programm. Dort wird das Königspaar von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) am Ursprungsort der Reformation in Empfang genommen: an der Thesentür der Wittenberger Schlosskirche. Anschließend bekommt das Paar eine Führung durch die Kirche mit Erläuterungen durch die Direktorin des Evangelischen Predigerseminars Wittenberg, Hanna Kasparick. Am Abend begrüßt dann Wirtschaftsminister Willingmann die Gäste aus den Niederlanden vor dem historischen Rathaus der Lutherstadt. Dort wird sich das königliche Paar in das Gästebuch von Stadt und Land eintragen, bevor es zum gemeinsamen Abendessen mit Ministerpräsident Haseloff geht.

Rundgang im barocken Schloss Oranienbaum

Am Freitagvormittag steht für das Königspaar dann ein Rundgang durch das Bauhaus in Dessau auf dem Programm. Außerdem wollen sich die Monarchen den Angaben der Staatskanzlei zufolge bei einer Dialogveranstaltung zum Thema Hochwasserschutz informieren. Am Mittag soll es dann weiter zu einem Rundgang ins Schloss Oranienbaum gehen.