Dübener Heide Biber bedroht Hunderte Jahre alten Betrieb

Denn der Teich war eigentlich mal ein kleiner Bach. Er ist ein Werk der Biber, die hier Stauwerke errichtet haben und das gesamte ökologische Gleichgewicht durcheinander bringen. Dadurch gerät auch die Köhlerei in Gefahr – während am Hammerbach die Feuerlöschanlage versandet, bedroht aufsteigendes Wasser die Kläranlage, so Köhler Jörg Austinat: "Die Bauwerke allgemein schwimmen auf durch den gestiegenen Wasserstand, so dass wir bautechnisch massive Probleme kriegen."

In der Dübener Heide ist der Biber allerorts Thema. Bildrechte: MDR/Katrin Große

Doch jetzt schlagen in der Dübener Heide selbst Biber-Freunde Alarm. Axel Mitzka vom Naturparkverein hatte den Nager einst zum Wappentier gemacht. Er gilt als strikter Befürworter von Biber-Populationen. Im Fall Eisenhammer aber spricht Mitzka von einem drastischen Problem."Also die Art ist mittlerweile so robust, dass die Biber keinen Schaden nehmen, wenn man im Einzelfall mal hart zugreift. Zumal dort in Eisenhammer Gefahr in Verzug ist."



Da sich die Biber-Proteste häufen und der öffentliche Druck erhöht wird, hat sich die einst unversöhnliche Naturschutzbehörde des Landkreises in dieser Woche auf einen Kompromiss eingelassen: Die Biber-Stauwerke werden in Eisenhammer entfernt, um den Wasserspiegel wieder zu senken. Damit sollen die Biber vertrieben werden, ohne sie umsiedeln zu müssen. Für Naturschützer, hieß es aus dem Landratsamt Wittenberg, sei das ein enorm großes Entgegenkommen.