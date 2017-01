Lutherstadt Wittenberg Der Marktbrunnen wird zum Bierbrunnen

Pünktlich zum Reformationstag am 31. Oktober soll aus dem Marktbrunnen in der Lutherstadt Wittenberg Bier fließen. Das hat eine Stadtsprecherin MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Demnach haben die Stadt und eine Brauerei sich auf die besondere Aktion verständigt.

Die Einzelteile des Marktbrunnens werden zur Zeit saniert. Der Brunnen ist deshalb vollständig abgebaut. Wegen der kalten Temperaturen seien die Arbeiten aktuell aber in Verzug, erklärte die Stadtsprecherin. Den geplanten Termin zur Wiedereinweihung des Brunnens Anfang Mai werde man deshalb vermutlich nicht einhalten können. Ein genaues Datum lasse sich derzeit nicht nennen. Der Marktbrunnen in Wittenberg entstand bereits im 17. Jahrhundert und ist heute denkmalgeschützt. Normalerweise fließt aus dem Brunnen kein Bier, sondern Röhrwasser. Als solches wird Wasser aus einer mittelalterlichen Versorgungsanlage bezeichnet.

Der Legende nach hatte der Mönch Martin Luther seine 95 Thesen am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen. Damit hatte er auf den Missbrauch im Ablasshandel hinweisen wollen. Die Kirche hatte Menschen gegen Geld Sünden erlassen, um auf diese Weise den Petersdom in Rom zu erneuern.