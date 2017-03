Bilanz Weill-Fest lockt 18.000 Besucher

Das Kurt-Weill-Fest in Dessau-Roßlau hat in diesem Jahr knapp 18.000 Besucher angelockt. Das haben die Veranstalter am Sonntag zum Abschluss des Festivals bekannt gegeben. Die Veranstaltung habe sich damit auf einem sehr hohen Niveau stabilisieren und an das Rekordjahr 2016 anknüpfen können, teilten sie weiter mit. Schon damals waren 18.500 Besucher gezählt worden.