Wittenberg 60.000 Menschen besuchen Reformationsfeiern

Einen Besucher-Rekord gab es derweil auch in der Sonderausstellung "Luther! 95 Schätze – 95 Menschen". Eine Sprecherin der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt sagte am Mittwoch, allein am Dienstag seien 2.466 Gäste gezählt worden. Die Ausstellung kann noch bis Sonntag besucht werden. Am vergangenen Freitag wurde der insgesamt 200.000 Besucher in der seit 12. Mai geöffneten Schau im Augusteum begrüßt.