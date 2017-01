Auf das Justizzentrum in Dessau-Roßlau ist in der Nacht zu Donnerstag ein Brandanschlag verübt worden (Archivbild).

Auf das Justizzentrum in Dessau-Roßlau ist in der Nacht zu Donnerstag ein Brandanschlag verübt worden (Archivbild).

Auf das Justizzentrum in Dessau-Roßlau ist in der Nacht zu Donnerstag ein Brandanschlag verübt worden (Archivbild). Bildrechte: dpa

Feuer an vier Eingangstüren Brandanschlag auf Justizzentrum Dessau-Roßlau

Hauptinhalt

Am Justizzentrum in Dessau-Roßlau hat es in der Nacht zu Donnerstag an vier Eingangstüren gebrannt. Das haben Feuerwehr und Polizei am Morgen mitgeteilt. Türrahmen und Sicherheitsgläser seien beschädigt worden, Treppenhäuser und Flure seien verrußt. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf rund 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.