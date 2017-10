Auch andere Städte in Sachsen-Anhalt tragen einen Doppelnamen. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT gibt es in den Kommunen im Osten des Landes keinen vergleichbaren Streit wie in Dessau. In Bitterfeld-Wolfen arbeite man seit Jahren an einem gemeinsamen, positiven Image. Das gab Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) bekannt. Auch in Sandersdorf-Brehna wachsen die Ortschaften immer mehr zusammen, so eine Sprecherin der Stadt. Es würden gemeinsame Feste gefeiert und sich in ortsübergreifenden Vereinen organisiert.