Chemiepark Bitterfeld-Wolfen: Mit schwerer Technik gegen Glutnester

Die Qualmwolke des Feuers war kilometerweit zu sehen. Erste Messungen ergaben jedoch keine Schadstoffe in der Luft. Dennoch wurden Anwohner in Thalheim, Wolfen und Bobbau aufgefordert, Türen und Fester geschlossen zu halten. Die Warnung gilt laut Einsatzleitung noch immer.

Das Entsorgungs-Unternehmen hat seinen Sitz im Areal A des Chemieparks in Wolfen und nicht im größten Komplex des Areals in Bitterfeld. Was genau in der Halle gelagert wurde ist nicht bekannt. Die Firma entsorgt unter anderem auch Abfälle aus dem Chemiepark.