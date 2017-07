Contra Umbenennung Ehekrach in Dessau-Roßlau scheint unnütz

In Dessau-Roßlau kommt der Stadtrat am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Die Sitzung haben 14 Stadträte einberufen. Sie finden, der Doppelname Dessau-Roßlau sei kompliziert, missverständlich und schrecke Investoren ab. Am Montag soll deshalb in einem zweiten Anlauf darüber beraten werden, ob eine mögliche Umbenennung der Stadt auf den Tisch kommt – und die Einwohner von Dessau-Roßlau über den Stadtnamen abstimmen. MDR SACHSEN-ANHALT-Reporterin Grit Lichtblau fragt sich, was der neuerliche Ehekrach bringen soll.

von Grit Lichtblau, MDR SACHSEN-ANHALT