Deichrückverlegung bei Aken Elbe bekommt mehr Platz

Der Spatenstich sorgte nicht nur beim WWF-Maskottchen für Freude. Bildrechte: André Damm/MDR

Der Neubau hat im Hochwasser-Fall auch noch einen anderen Vorteil: Muss der Deich verteidigt werden, ist der Anfahrtsweg dorthin deutlich kürzer als zuvor. So müssen beispielsweise Sandsäcke nicht so weit transportiert werden.



Nach Angaben des Umweltministeriums ist es die bislang größte Deichrückverlegung in Deutschland. Laut Bundesumweltministerium umfasst das Projektgebiet in den Elbauen zwischen Dessau und der Saalemündung insgesamt 5.800 Hektar. Demnach ist das Gebiet national und international bedeutsam, da dort viele Vogelarten brüten, rasten oder durchziehen. Ein großer Teil des Auenwaldes sei bisher durch den alten Elbdeich von Überflutungen abgeschnitten gewesen.