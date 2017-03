Dessau-Roßlau Menschenkette für Frieden und Toleranz

Rund 2.500 Menschen haben am Sonnabend in Dessau-Roßlau gegen Rechtsextremismus demonstriert. Das haben die Veranstalter vom "Netzwerk Gelebte Demokratie" mitgeteilt. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtete, bildeten die Teilnehmer eine rund zwei Kilometer lange Menschenkette für Frieden und Toleranz.

Anlass war der Aufmarsch von etwa 130 Neonazis, die sich am frühen Nachmittag in Bewegung gesetzt hatten. Sie hatten an den Jahrestag der Zerstörung von Dessau-Roßlau im Zweiten Weltkrieg erinnern wollen. Große Teile der Stadt waren im Zuge eines Bombenangriffs am 7. März 1945 in Schutt und Asche gelegt worden, zahlreiche Menschen wurden getötet. In der Vergangenheit hatten Rechtsextreme das Datum wiederholt für Aufmärsche missbraucht.