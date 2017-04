Gutachten im Mordfall Dessau Psychiater schlägt Jugendstrafrecht für Angeklagte vor

Viermal hat sich Dr. Bernd Langer mit der Angeklagten getroffen. Dabei habe er eine überraschend unbekümmert wirkende, tatsächlich aber hochgradig verunsicherte junge Frau kennengelernt, berichtet der Gutachter an diesem Montag am Landgericht Dessau. Vieles von dem, was sie erzähle sei Fassade, so Dr. Langer. Er habe eine 21-jährige Frau erlebt, die die Realität verleugne, um den schönen Schein zu wahren.