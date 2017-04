Aus ihrer Sicht gibt es keinen Grund, beim Angeklagten das Jugendstrafrecht anzuwenden. "Der 21-Jährige ist in seiner Persönlichkeit gefestigt, er hat eigenständige Entscheidungen getroffen und einen Lebensplan aufgestellt. Bei ihm sind aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Krankheitsbildes kaum noch Entwicklungen möglich", sagte Kreiseler-Möbes vor dem Landgericht.

Ganz anders sei die Lage bei der Mitangeklagten. Die 21-Jährige sei maßlos überfordert, ihre Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen. Eine Nachreifung durch erzieherische Einflussnahme sei möglich. Daher sei die Anwendung des Jugendstrafrechts zu empfehlen, so die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe.

Dieser Argumentation mochte Marco Bennewitz nicht folgen. Der Verteidiger des 21-Jährigen verwies auf eine Aussage einer früheren DRK-Ausbilderin, die den Angeklagten als "Tagträumer" und "grünen Jungen" beschrieben habe. Bennewitz will möglicherweise weitere Zeugen anhören lassen, die Einschätzungen zur Persönlichkeit des Angeklagten geben sollen.

Dem früheren Paar wird Vergewaltigung und Mord an der 25 Jahre alten Studentin Yangjie Li zur Last gelegt. Der Prozess wird am 9. Mai fortgesetzt.