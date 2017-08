Kampf gegen den Leerstand Wittenbergs Altstadt droht zu veröden

Der Wittenberger Gewerbeverein befürchtet zum Ende des Reformationsjahres einen Leerstand der Geschäfte in der Innenstadt. Vereinschef Franz Neise sprach von insgesamt 42 leerstehenden Ladenlokalen. Die Hälfte davon müsse saniert werden.

Die Rathausspitze in der Lutherstadt kämpft bereits seit längerer Zeit gegen das Leerstandsproblem. Zuletzt kehrten jedoch Großmieter wie C&A und die Drogeriekette dm der Altstadt den Rücken. Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) arbeitetet deshalb an einem neuen Konzept für die Innenstadt. Dabei gehe es zum Beispiel um die Fußgängerzone und die Steuerung des Straßenverkehrs.

Unterstützung bekommt die Lutherstadt von der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Geschäftsführer Harald Wetzel versucht Kapital aus den steigenden Touristenzahlen zu schlagen. Zudem hofft er, dass sich unter den Touristen auch möglicherweise Unternehmer befinden. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Und die wollen wir mir zwei großflächigen Werbungen – einmal am Markt und einmal in der Kollegienstraße – ansprechen und auch dafür interessieren, dass Wittenberg ein Ort ist, in dem man investiert."