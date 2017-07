Auf den ersten Blick wirkt die Natur rings um Wörlitz friedlich: weite Wiesen, grüne Wälder und dazwischen immer wieder knorrige alte Eichen. Doch die Ruhe täuscht. Denn im Eichenbestand rings um das Gartenreich lauert eine giftige Gefahr: die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Diese sollten durch eine Sprühaktion im Mai vernichtet werden – vergebliche Mühen, wie sich nun zeigt.

Akute Raupen-Plage bei Wörlitz

Der Eichenprozessionsspinner legt bis zu 200 Eier in einem Nest ab. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In dicken Trauben hängen wieder die Nester des ungeliebten Schmetterlings an den Bäumen, aus denen seine gefräßigen Raupen zu Hunderten schlüpfen. Sie stellen nicht nur durch ihre giftigen Härchen eine gesundheitliche Gefahr für den Menschen, sondern ihren Vielfraß auch für den Eichenwald dar. Ein Problem, das zwar ganz Sachsen-Anhalt zu schaffen macht, aber in Wörlitz derzeit besonders akut ist.

Laut dem Waldbesitzerverband steht dort der wohl am schlimmsten befallene Wald des Landes. Einige Bereiche mussten bereits gesperrt werden. Spazieren ist lediglich auf den ausgewiesenen Wegen möglich. Der Waldbesitzerverband schlägt deshalb nun Alarm und appelliert an Politik und Behörden.

Waldbesitzerverband kritisiert Umweltbundesamt

"Wir brauchen eine konsequente Bekämpfung, da können bestimmte Befallsherde nicht ausgeklammert werden," kritisiert Ehlert Natzke, Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt, die Vorgehensweise der Behörden in Sachen Eichenprozessionsspinner.

Ehlert Natzke kontrolliert eine befallene Eiche bei Wörlitz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Vor allem die Entscheidungen des Umweltbundesamtes in Dessau-Roßlau seien "nicht zielführend". So wäre es bei einem Befall nur möglich die Hälfte, aber nicht das gesamte Waldgebiet zu behandeln. Dabei steckten nicht behandelte Wälder die behandelten wieder an. Ein Teufelskreis, der langfristig zum Absterben der Eichen führt.

Wort gegen Wort

Kritik, die das Umweltbundesamt von sich weist. Stattdessen nimmt es die Waldbesitzer in die Pflicht. Auf Anfrage von MDR SACHEN-ANHALT teilte das Umweltbundesamt schriftlich mit, dass es nach Paragraf 18 des Pflanzenschutzgesetzes im Einzelfall und nach Erlaubnis der Behörde durchaus möglich sei, den gesamten Wald zu behandeln. Damit steht Wort gegen Wort.

So oder so: Dem Eichenprozessionsspinner muss dringend Einhalt geboten werden. Ansonsten sieht es für den Eichenbestand bei Wörlitz düster aus. Bereits im August werden sich die Raupen in neue Schmetterlingen entwickelt haben, die wiederum Tausende neue Eier legen.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 18.07.2017 | 19:00 Uhr