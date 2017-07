Ein toter Mann in einer Metallkiste, mehr als 260 Hinweise, doch kein Ergebnis: Vor einem Jahr, am 5. Juli 2016, fand ein Paddler bei Vockerode am Ufer der Elbe die Kiste mit einer Leiche. Doch noch immer ist unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt. Dabei war die Polizei zunächst optimistisch, den Fall schnell lösen zu können.

Schließlich hatte der Tote einige markante Kennzeichen, die auf auf eine schnelle Identifizierung hoffen ließen. Doch weder der auf den Unterarm tätowierte Name "Michaela", noch ein Goldring am Ringfinger mit dem gleichen Namen brachte die Polizisten weiter. Der Mann hatte eine athletische Statur, war etwa 75 Kilo schwer und 1,80 Meter groß. Eine Gesichtsweichteilrekonstruktion der Spezialistin Steffi Burrath vom Landeskriminalamt Magdeburg half dabei, das Gesicht des Mannes nachzubilden. In tagelanger Handarbeit hatte sie Augen-, Mund- und Nasenhöhle rekonstruiert. Die Ermittler konnten entsprechende Phantombilder erstellen. Zudem steht fest, dass der Mann getötet wurde.

Erfolglose Suche nach dunklem Kombi

Mithilfe einer Isotopenanalyse fanden Rechtsmediziner heraus, dass der Getöte mindestens zehn Jahre in Deutschland verbrachte. Aufgewachsen ist er wahrscheinlich in Südosteuropa – in Jugoslawien, Serbien, Rumänien oder Bulgarien etwa – wo er auch gut 35 Jahre lang gelebt haben soll.

Was ist die Isotopenanalyse? Mit der Isotopenanalyse können Rechtsmediziner relativ konkret rekonstruieren, wo sich ein Mensch in seinem Leben wann aufgehalten hat: Denn jeder Körper nimmt verschiedene Bioelemente auf, die typisch sind für eine Region. Diese lagern sich im Gewebe ab und daran lassen sich anhand von Vergleichen später Rückschlüsse ziehen.

Die Ermittler gingen zwischenzeitlich davon aus, dass die Metallkiste von einer Autobahnbrücke in die Elbe geworfen wurde. Augenzeugen hätten vor dem Verbrechen an der Autobahn 9 ein auffälliges Fahrzeug gesehen, dass auf dem Standstreifen stand. Den Ermittlern zufolge handelte es sich um einen dunklen BMW-Kombi. Doch die Suche verlief ohne Ergebnisse. Auch der Aufruf unter Erntehelfern in der nicht sehr weit entfernt gelegenen Brandenburger Spargelregion Beelitz habe keine zielführenden Hinweise gebracht.

"Dachten oft, wir haben ihn"