Freudig wurde Wolter von seiner Frau Karin wieder in Empfang genommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zum Reformationsjubiläum hat sich Wolter eine besondere Strecke ausgesucht: Bei Kreinitz im sächsischen Landkreis Meißen, exakt 95 Kilometer von Wittenberg entfernt, stieg er am Sonntag in die Elbe. Für jede von Luthers 95 Thesen hat er also einen Kilometer schwimmend zurückgelegt.



Die Strecke bis nach Wittenberg hatte er in drei Abschnitte unterteilt. Am ersten Tag schwamm er bis Torgau – das entspricht 35,9 Kilometern. Am Montag legte er bis Pretzsch 29,6 Kilometer zurück. Am Dienstagnachmittag erreichte Wolter nach weiteren 29,5 Kilometern Wittenberg. Auf den letzten Kilometern bis zum Ziel konnten ihn andere Schwimmer begleiten.