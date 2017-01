Ab Sommer 2014 sei es dann zu den sexuellen Übergriffen gekommen. Nach dem ersten Mal hab es ihm leid getan. “Er hat mich danach umschmeichelt und sogar für mich gekocht“ schildert sie. Er habe sie dann jedoch immer wieder gefesselt, sie gewürgt. Sogar an die Farbe der Seile kann sie sich noch erinnern. Sie hätte am ganzen Körper blaue Flecke gehabt, nur im Gesicht nicht, darauf habe er stets geachtet. Als Vorwand für seine Übergriffe habe er ihr immer wieder Untreue vorgeworfen.

Danach geht es um seine Forderungen nach Sex zu Dritt. Er habe immer wieder davon gesprochen, sie habe das jedoch abgelehnt. Er hätte sie jedoch mehr und mehr bedrängt, dass sie sich kümmern solle. So habe er sie aufgefordert am Abend vor der Tat vor ihrem Haus jemanden anzusprechen und zu fragen, ob er oder sie Sex zu Dritt wolle. Die Richterin mag das offenbar selber nicht so recht glauben, fragt nach, was die Angeklagte dabei gedacht habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand ja sagen würde, gehe ja wohl gen Null, so die Richterin.