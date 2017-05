Gräfenhainichen Ausgebüxte "Schildi" wieder da

Hauptinhalt

Was für eine Aufregung! Vor mehr als zwei Wochen war plötzlich die Schildkröte einer Frau aus einem Garten in Gräfenhainichen verschwunden. Die ältere Dame vermutete, dass das Tier gestohlen wurde, und sie erstattete Anzeige. Doch Ende gut, alles gut: Am Sonntag tauchte die Schildkröte dann wieder auf. Ein Hausmeister einer Schule hatte die Schildkröte entdeckt, wie sie gemütlich über den Schulhof spazierte.