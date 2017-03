Dessau Aufwendige Ermittlungen nach Waffenfund

Die Ermittlungen nach dem Fund hunderter Waffen bei einem Mann in Dessau gestalten sich schwierig. Wie das Landeskriminalamt am Freitag mitteilte, sind auf den Mann noch weitere Waffen registriert, die bislang aber nicht gefunden werden konnten. Es handele sich wohl um eine Summe im "zweistelligen Bereich". Ein endgültiges Ergebnis liegt den Ermittlern noch nicht vor.

Bei den Durchsuchungen in Dessau und am früheren Wohnort des Mannes im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen hatten die Ermittler insgesamt rund 900 Schusswaffen und 2,2 Tonnen Munition beschlagnahmt, mehr als anfangs angenommen. Darunter war auch verbotene bzw. Kriegsmunition. Weil der Fund so groß war, nehmen die Ermittlungen laut LKA viel Zeit in Anspruch. Die Zuordnung sei schwierig, da die Waffen zum Teil auseinandergebaut waren.